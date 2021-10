Stiamo ancora aspettando che Chiellini faccia qualcosa contro il nazismo | almeno quello

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 ottobre 2021)mo che il razzismo no. Ce ne occupiamo un’altra volta, tanto le occasioni non mancheranno. Oggi la “scimmia” è Koulibaly, ieri Maignan, o Bakayoko o Kessie. Un ululato nella notte, in questi stadi che si ripopolano di fauna varia ed eventuale, e saremo di nuovo qui ad innescare il dibattito sui “pochi imbecilli”: siamo pur sempre un Paese fondato sulle “sparute minoranze di cretini”. Concentriamoci su un impegno preso a reti unificate da Giorgioil 26 giugno 2021: “Combatteremo ilin un altro modo”. Sono passati tre mesi, e di quella Nazionale mezzo genuflessa che non sapeva per cosa (non) inginocchiarsi è rimasta solo la successiva gloria sportiva. La patina glitterata e salvifica che ha ucciso nella retorica ogni successivo distinguo: tutti a zompare sul pullman scoperto, per il “” o il ...