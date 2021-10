Rachele Mussolini è la più votata nella lista di FdI a Roma (Di martedì 5 ottobre 2021) Pienone di voti per la consigliera comunale uscente Rachele Mussolini che si prepara a rientrare in Assemblea Capitolina. Mussolini, figlia di Romano e sorellastra di Alessandra, era già entrata in ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 ottobre 2021) Pienone di voti per la consigliera comunale uscenteche si prepara a rientrare in Assemblea Capitolina., figlia dino e sorellastra di Alessandra, era già entrata in ...

