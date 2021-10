Pippo Franco coinvolto in uno scandalo: l’accusa è davvero pesante (Di martedì 5 ottobre 2021) Il popolare comico Pippo Franco sarebbe coinvolto in un gravissimo scandalo, su cui stanno indagando in queste ore i Carabinieri di Roma. Green Pass (instagram)Come riporta il Messaggero, nelle pagine delle cronache capitoline di questa mattina, alla base della delicata inchiesta ci sarebbe il presunto rilascio di green pass falsi da parte di un medico di base del quartiere Appio Tuscolano. Sarebbero almeno un centinaio, stando alle prime rivelazioni, i certificati di avvenuta e completa vaccinazione, ovviamente fasulli, che sarebbero stati consegnati nelle mani di vip, personaggi dello spettacolo, persone appartenenti alla cosiddetta “Roma bene”. Potrebbe alzarsi un vero e proprio polverone nei prossimi giorni e potrebbero scattare denunce a soggetti all’apparenza insospettabili. ... Leggi su chenews (Di martedì 5 ottobre 2021) Il popolare comicosarebbein un gravissimo, su cui stanno indagando in queste ore i Carabinieri di Roma. Green Pass (instagram)Come riporta il Messaggero, nelle pagine delle cronache capitoline di questa mattina, alla base della delicata inchiesta ci sarebbe il presunto rilascio di green pass falsi da parte di un medico di base del quartiere Appio Tuscolano. Sarebbero almeno un centinaio, stando alle prime rivelazioni, i certificati di avvenuta e completa vaccinazione, ovviamente fasulli, che sarebbero stati consegnati nelle mani di vip, personaggi dello spettacolo, persone appartenenti alla cosiddetta “Roma bene”. Potrebbe alzarsi un vero e proprio polverone nei prossimi giorni e potrebbero scattare denunce a soggetti all’apparenza insospettabili. ...

