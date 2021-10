Napoli, Fontana: 'Osimhen può fare più di 20 gol' (Di martedì 5 ottobre 2021) Napoli - " Episodi razzisti al Franchi ? Dispiace perchè con i tanti problemi che ci sono oggi, dover annotare ancora situazioni di razzismo è difficile da digerire ": difficile non partire da quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 ottobre 2021)- " Episodi razzisti al Franchi ? Dispiace perchè con i tanti problemi che ci sono oggi, dover annotare ancora situazioni di razzismo è difficile da digerire ": difficile non partire da quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fontana Napoli, Fontana: 'Osimhen può fare più di 20 gol' ... dover annotare ancora situazioni di razzismo è difficile da digerire ": difficile non partire da quanto accaduto a Firenze per parlare del Napoli . L'ex centrocampista azzurro Gaetano Fontana , oggi ...

Fontana: 'Napoli attrezzato per vincere lo Scudetto e su Osimhen...' ...CHE RRAHAMANI - IN QUESTO MOMENTO - HA SCALZATO MANOLAS SULLA SOSTITUZIONE DI INSIGNE CONTRO LA FIORENTINA INSIGNE STA VIAGGIANDO AD ALTISSIMI LIEVELLI SIA IN NAZIONALE CHE NEL NAPOLI FONTANA ...

Napoli, Fontana: "Osimhen può fare più di 20 gol" Corriere dello Sport.it Napoli, Fontana: "Osimhen può fare più di 20 gol" L'ex centrocampista torna sugli episodi di Firenze: "Cori razzisti? Speravo ci fosse più maturità nelgi stadi" ...

