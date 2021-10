Mission restart - Appuntamento in pista il 13 ottobre

Leggi su quattroruote

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un grande evento riunirà intorno a un tavolo case automobilistiche, associazioni di categoria, rappresentanti della filiera e istituzioni, per riportare al centro dell'agenda pubblica il comparto automotive, strategico per il nostro Paese. Nei mesi drammatici della primavera 2020, quando Quattroruote e le altre testate motoristiche di Editoriale Domus hanno dato vita a #backontrack, avevamo immaginato di coronare così l'iniziativa che si poneva come scopo di sensibilizzare il pubblico sulle attività di sostegno alla popolazione realizzate dalle Case automobilistiche nel periodo dell'emergenza (ricordate i giorni drammatici delle fabbriche ferme e delle linee di produzione convertite per realizzare materiale sanitario), ma anche di tracciare scenari e suggerire strategie per superare la crisi indotta dal Covid. Un settore cruciale. Nel frattempo altre emergenze, tutte connesse, si sono ...