Mi chiamavano Elio e le Storie Tese, dice. E il vero Elio le risponde (Di martedì 5 ottobre 2021) X Chi si sopracciglia folte ferisce, di sopracciglia folte perisce! Il lungo sfogo della neo sposa Miriam Leone, 36 anni, sul Corriere della Sera non ha lasciato indifferente uno dei gruppi musicali più noti e irriverenti della scena rock demenziale italiana, tirato in ballo nelle sue dichiarazioni dalla modella siciliana. Leggi anche › Miriam Leone senza trucco e le altre star contro la bellezza “fake” da social Miriam Leone, vita privata e carriera ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 ottobre 2021) X Chi si sopracciglia folte ferisce, di sopracciglia folte perisce! Il lungo sfogo della neo sposa Miriam Leone, 36 anni, sul Corriere della Sera non ha lasciato indifferente uno dei gruppi musicali più noti e irriverenti della scena rock demenziale italiana, tirato in ballo nelle sue dichiarazioni dalla modella siciliana. Leggi anche › Miriam Leone senza trucco e le altre star contro la bellezza “fake” da social Miriam Leone, vita privata e carriera ...

Advertising

darioRV576 : RT @YarnoCeleghin: Miriam Leone: «lo bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese» E cosa dovremmo dire noi, ch… - BaritaliaNews : Miriam Leone: “Bullizzata per le sopracciglia, mi chiamavano Elio e le Storie Tese” e il gruppo le risponde - mariamasi14 : RT @YarnoCeleghin: Miriam Leone: «lo bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese» E cosa dovremmo dire noi, ch… - zazoomblog : Miriam Leone: “Bullizzata per le sopracciglia mi chiamavano Elio e le Storie Tese” e il gruppo le risponde -… - ANGELACONGIU : RT @YarnoCeleghin: Miriam Leone: «lo bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese» E cosa dovremmo dire noi, ch… -