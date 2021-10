Mbappé | “Pensavo cha la mia avventura a Parigi fosse finita | ma non ho intenzione di puntare i piedi”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 ottobre 2021) Kylian Mbappè, attaccante francese del PSG, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de L’Equipe in cui ha parlato del suo mancato trasferimento al Real Madrid. Di seguito le dichiarazioni: “Il Real ha fatto un’offerta. Quando dico che abbiamo sentito molte cose, sto parlando di qualcos’altro: hanno detto che ho rifiutato sei o sette offerte per il rinnovo, ma mai nella mia vita. Hanno detto che non volevo parlare con Leonardo, mentre era il presidente (Nasser al-Khelaïfi, ndr) che voleva prendere in mano la questione. Mi è stato detto di parlare con il presidente, non hodi dirgli di no. Si è detto che stavo pensando di rovinare anche lo spogliatoio: niente affatto. Quando il tuo presidente dice davanti al mondo intero che non ve ne andrete, e non ve ne andrete liberi… All’epoca ero un po’ preoccupato, non vi mentirò. Mi sono detto: se non parto ...