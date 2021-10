Mancini | “Problemi in attacco Imbattibilità? Vogliamo tenerla fino al 2022”

Advertising

infoitsport : Nations League, Mancini: 'Problemi in attacco, ci mancano due punte' - Sportmediaset - sportmediaset : Nations League, #Mancini: 'Problemi in attacco, ci mancano due punte'. #SportMediaset - marinabeccuti : Italia, Mancini: 'Problemi perchè mancano i due centravanti dell'Europeo' - Torinogranatait : Italia, Mancini: 'Problemi perchè mancano i due centravanti dell'Europeo' - infoitsport : Italia Mancini: “Vogliamo sempre vincere. Attacco? Ci sono problemi” -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Problemi

... ci mancano i due centravanti dell'Europeo che persono a casa. Non so se Chiesa può fare ... Sono le parole di Robertoalla vigilia della semifinale di Uefa Nations League contro la ...Sulla possibilità di giocare senza un attaccante vero: 'Abbiamo un po' di, ci mancano i due centravanti dell'Europeo che perfisici sono a casa. Però abbiamo Kean, Raspadori, e poi ...Luis Enrique ha detto che prima o poi l'Italia perderà, ma Mancini prova a spostare l'orizzonte più lontano della Nations League. Sta facendo un grande campionato ma è giusto lasciare lui e altri all' ...Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Spagna, Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole in conferenza: “All’estero i ragazzi giovani ...