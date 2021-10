Luca Onestini perde la testa per Cristina Porta: decolla la passione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex tronista bolognese pazzo della giornalista spagnola: a Secret Story i due giovani sono travolti dalla passione L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex tronista bolognese pazzo della giornalista spagnola: a Secret Story i due giovani sono travolti dallaL’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

F1Carcarla : RT @see_lallero: Luca Onestini, dopo suo fratello Gianmarco, ha trovato una nuova gallina dalle uova d'oro in Spagna. - see_lallero : Luca Onestini, dopo suo fratello Gianmarco, ha trovato una nuova gallina dalle uova d'oro in Spagna. - xjsekhmet : RT @adtoomuch: LUCA ONESTINI SE TI FOSSI AVVICINATO A ME COSÌ MUOVENDO I CAPELLI IN QUEL MODO E CREDENDO DI AVERCELO SOLO TU TI AVREI COME… - adtoomuch : LUCA ONESTINI SE TI FOSSI AVVICINATO A ME COSÌ MUOVENDO I CAPELLI IN QUEL MODO E CREDENDO DI AVERCELO SOLO TU TI AV… - Ladyalcon1 : @GOnestini A LA P.CALLE LUCA ONESTINI. -