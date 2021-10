Liga, il punto: blackout Barcellona, tre squadre in testa alla classifica (Di martedì 5 ottobre 2021) Liga, il punto: crisi Barcellona. Real Madrid, Atletico Madrid e Real Sociedad in vetta. La sintesi dell’ottava giornata Match clou dell’ultimo turno di Liga è stato sicuramente quello del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Barcellona. I Colchoneros, grazie alle reti di lemar e dell’ex Suarez, hanno superato i blaugrana, facendo continuare il periodo nero della squadra di Koeman, ora nona. Fa rumore anche la caduta del Real Madrid, sconfitto 2-1 in casa dell‘Espanyol, e ora agganciato dai rivali cittadini al primo posto con 17 punti. Ai ragazzi di Ancelotti non basta la rete nella ripresa del solito Benzema, sempre più capocannoniere con nove realizzazioni, con gli ex De Tomas e Aleix Vidal che trafiggono due volte la porta difesa da Courtois. Fallisce il sorpasso la Real Sociedad, anche ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021), il: crisi. Real Madrid, Atletico Madrid e Real Sociedad in vetta. La sintesi dell’ottava giornata Match clou dell’ultimo turno diè stato sicuramente quello del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e. I Colchoneros, grazie alle reti di lemar e dell’ex Suarez, hanno superato i blaugrana, facendo continuare il periodo nero della squadra di Koeman, ora nona. Fa rumore anche la caduta del Real Madrid, sconfitto 2-1 in casa dell‘Espanyol, e ora agganciato dai rivali cittadini al primo posto con 17 punti. Ai ragazzi di Ancelotti non basta la rete nella ripresa del solito Benzema, sempre più capocannoniere con nove realizzazioni, con gli ex De Tomas e Aleix Vidal che trafiggono due volte la porta difesa da Courtois. Fallisce il sorpasso la Real Sociedad, anche ...

