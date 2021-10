Le ragioni del grande inizio del Napoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Il 30 giugno Aurelio de Laurentiis parla affondato in un trono di velluto blu al centro del salone dell’hotel St. Regis di Roma. Ha l’indice sinistro perennemente al cielo come un Cristo in Ascensione e la bocca piena di metafore: sembra stia decidendo il destino eterno dei giornalisti seduti di fronte a lui, uno per uno. Dovrebbe essere la conferenza di presentazione della nuova stagione del Napoli ma l’aria è funerea come l’inquietante urna nera posta alle sue spalle. Più che l’apertura di una nuova era sembra il commiato per la chiusura del ciclo appena terminato con il suicidio casalingo contro il Verona, con cui incredibilmente la squadra di Gattuso è riuscita a rimanere fuori dalla Champions League permettendo alla Juventus di qualificarsi al suo posto. Anzi, di più, sembra l’addio al Napoli stesso come l’abbiamo conosciuto negli ultimi anni. «Il ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 5 ottobre 2021) Il 30 giugno Aurelio de Laurentiis parla affondato in un trono di velluto blu al centro del salone dell’hotel St. Regis di Roma. Ha l’indice sinistro perennemente al cielo come un Cristo in Ascensione e la bocca piena di metafore: sembra stia decidendo il destino eterno dei giornalisti seduti di fronte a lui, uno per uno. Dovrebbe essere la conferenza di presentazione della nuova stagione delma l’aria è funerea come l’inquietante urna nera posta alle sue spalle. Più che l’apertura di una nuova era sembra il commiato per la chiusura del ciclo appena terminato con il suicidio casalingo contro il Verona, con cui incredibilmente la squadra di Gattuso è riuscita a rimanere fuori dalla Champions League permettendo alla Juventus di qualificarsi al suo posto. Anzi, di più, sembra l’addio alstesso come l’abbiamo conosciuto negli ultimi anni. «Il ...

