La Milano Wine Week 2021 entra nel vivo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 ottobre 2021)nella, con un ricco programma di incontri istituzionali dedicati agli operatori e alla stampa, brindisi e degustazioni per ilover negli oltre 600 locali e location selezionati all’interno dei 10districts della città . Di seguito alcuni degli eventi da non perdere mercoledì 6 ottobre.  A Palazzo Castiglioni, una delle due sedi istituzionali di, in Corso Venezia, è di scena la prima edizione diGeek Symposium, un convegno che affronta temi delicati e di grande attualità come sostenibilità , consumer attitude eeducation attraverso gli interventi di enologi, esperti del settore e ...