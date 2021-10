Juventus, rinnovo Dybala a un passo: cifre e dettagli dell’accordo (Di martedì 5 ottobre 2021) La Juventus e Paulo Dybala sono a un passo dall’accordo per il rinnovo di contratto: cifre e dettagli Paulo Dybala è ad un passo dal rinnovo di contratto con la Juve. Il suo agente, Jorge Antun, ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina, sintomo di quanto la negoziazione sia vicina alla chiusura. Si lavora agli ultimi dettagli, ma la fumata bianca tanto attesa sta per arrivare. La Gazzetta dello Sport svela le possibili cifre dell’accordo. Dybala si legherà alla Juventus per altri quattro anni, fino a quando avrà 32 anni: l’intesa è stata trovata grazie ad una formula alla tedesca, utilizzata dal Bayern per i rinnovi di Goretzka e Kimmich. 8 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Lae Paulosono a undall’accordo per ildi contratto:Pauloè ad undaldi contratto con la Juve. Il suo agente, Jorge Antun, ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina, sintomo di quanto la negoziazione sia vicina alla chiusura. Si lavora agli ultimi, ma la fumata bianca tanto attesa sta per arrivare. La Gazzetta dello Sport svela le possibilisi legherà allaper altri quattro anni, fino a quando avrà 32 anni: l’intesa è stata trovata grazie ad una formula alla tedesca, utilizzata dal Bayern per i rinnovi di Goretzka e Kimmich. 8 ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - GoalItalia : Il rinnovo di Dybala con la Juventus è alla stretta finale: avvocati al lavoro, l'agente è tornato in Argentina ??… - capuanogio : ?? Accordo trovato per il rinnovo di #Dybala con la #Juventus, il procuratore torna in Argentina. Guadagnerà 8 mili… - RGianix86 : RT @NicoSchira: C’è la #Juventus dietro il no di Dusan #Vlahovic alla proposta di rinnovo fino al 2026 (stipendio da €4M annui) della #Fior… - LordGalurd : RT @NicoSchira: C’è la #Juventus dietro il no di Dusan #Vlahovic alla proposta di rinnovo fino al 2026 (stipendio da €4M annui) della #Fior… -