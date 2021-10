Insegnanti per caso (Di martedì 5 ottobre 2021) “Gli Insegnanti al cuore del recupero educativo”: per la Giornata Mondiale degli Insegnanti l’Unesco ha scelto di sottolineare la centralità dei docenti, quindi della loro qualità professionale e del loro impegno, nel percorso della ripresa. L’abitudine, e direi quasi la lista dei luoghi comuni, nel parlare di scuola, è quella di reclamare risorse finanziarie, risorse edilizie, risorse di posti di ruolo, risorse di maggiore tempo scuola. Tutte ottime proposte, per lo più disattese quando ci si ritrova a governare e finisce per prevalere l’adeguamento a un realismo continuista dei conti da far tornare. Ma queste esigenze legittime e urgenti eludono spesso la questione centrale, il cuore della efficacia dell’azione educativa, che è la qualità degli Insegnanti e degli insegnamenti. L’enfasi con cui sono stati fustigati gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) “Glial cuore del recupero educativo”: per la Giornata Mondiale deglil’Unesco ha scelto di sottolineare la centralità dei docenti, quindi della loro qualità professionale e del loro impegno, nel percorso della ripresa. L’abitudine, e direi quasi la lista dei luoghi comuni, nel parlare di scuola, è quella di reclamare risorse finanziarie, risorse edilizie, risorse di posti di ruolo, risorse di maggiore tempo scuola. Tutte ottime proposte, per lo più disattese quando ci si ritrova a governare e finisce per prevalere l’adeguamento a un realismo continuista dei conti da far tornare. Ma queste esigenze legittime e urgenti eludono spesso la questione centrale, il cuore della efficacia dell’azione educativa, che è la qualità deglie degli insegnamenti. L’enfasi con cui sono stati fustigati gli ...

