Il Nobel a Parisi 80 anni dopo il mito di via Panisperna (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - La Fisica italiana torna a splendere a livello mondiale, con il Nobel a Giorgio Parisi, premio che era nell'aria (è di pochi giorni fa l'inserimento nella Clarivate Citation Laureates per essere tra i tre fisici più citati al mondo per i loro articoli scientifici) e che riporta la nostra Fisica ai fasti del secolo scorso, quando dall'Italia riecheggiavano letteralmente nel mondo le scoperte rivoluzionarie di Marconi e poi di Fermi. La grande scuola della Fisica italiana si sviluppa proprio intorno a Enrico Fermi, che dagli anni '20 rivoluziona la concezione dell'atomo e dell'energia atomica anche, come si rivelerà tristemente pochi decenni dopo, a scopi bellici. Sono i 'Ragazzi di via Panisperna', un gruppo di giovani di genio intorno a Fermi (che a sua volta aveva poco più di 30 ...

RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - ilpost : Il #Nobel per la #Fisica 2021 è stato assegnato a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Ai primi due p… - TV7Benevento : Nobel: Mattarella, 'premio a Parisi onore per Italia e sua comunità scientifica'... - aranciaverde : RT @ferrazza: Il Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi è senza dubbio il successo più bello per l'Italia nel 2021. -