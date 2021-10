Gessica Notaro: “Il botox migliora la funzionalità del mio viso” (Di martedì 5 ottobre 2021) Gessica Notaro sta continuando il suo lungo cammino verso la guarigione e non smette mai di aggiornare i suoi 400mila follower con tutte le tappe del suo percorso e dei suoi progressi. La donna ce la sta davvero mettendo tutta per riappropriarsi dei lineamenti del suo viso dopo quel maledetto 10 gennaio 2017 in cui si è ritrovata con il volto sfregiato dall’aggressione con l’acido da parte del suo ex compagno. Vi raccomandiamo... Il dolore di Gessica Notaro per il fratello suicida: "Non sappiamo ancora il perché" Gessica Notaro si racconta a cuore aperto e parla di un drammatico episodio della sua vita: quando aveva 20 anni, ha perso suo fratello. Nonostante ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 ottobre 2021)sta continuando il suo lungo cammino verso la guarigione e non smette mai di aggiornare i suoi 400mila follower con tutte le tappe del suo percorso e dei suoi progressi. La donna ce la sta davvero mettendo tutta per riappropriarsi dei lineamenti del suodopo quel maledetto 10 gennaio 2017 in cui si è ritrovata con il volto sfregiato dall’aggressione con l’acido da parte del suo ex compagno. Vi raccomandiamo... Il dolore diper il fratello suicida: "Non sappiamo ancora il perché"si racconta a cuore aperto e parla di un drammatico episodio della sua vita: quando aveva 20 anni, ha perso suo fratello. Nonostante ...

