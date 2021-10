Forestieri | “Attendo la mia opportunità A Udine mi trovo benissimo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 ottobre 2021) Fernando, attaccante dell’se, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero della sua esperienza friulana: “Mi, sembra di stare in famiglia. Voglio trovare una continuità e poter giocare tante partite. Per quanto riguarda obiettivi di squadra vorrei raggiungere i 40 punti il prima possibile e poi magari aspirare ai risultati del 2012. Non so perché al momento non sto giocando, io aspetto la mia. Giocare e aiutare la squadra è bello”. FOTO: Sito ufficialese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.