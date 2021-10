Ex Fiorentina, Dabo: "Cori razzisti? C'è solo un modo per farli smettere" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bryan Dabo, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del principale quotidiano di Firenze La Nazione, sui Cori razzisti contro Koulibaly. Di seguito le parole: "Sinceramente sono disgustato per quello che ho visto a Firenze. Mi ha fatto male vedere una cosa del genere proprio perché conosco bene questa città, ci sono stato tanto, e non ho mai assistito a episodi simili. Chi ha detto quelle cose non è un tifoso della Fiorentina, ma solo un idiota. O due o tre. Poi come si fa a dire certe cose a Koulibaly. Kalidou è come un fratello per me, è una persona speciale. Ha tante qualità, la più bella è che non si ferma a guardare il colore, la religione o altro, per lui contano solo le persone. Chiunque abbia avuto l'occasione di conoscerlo non può che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bryan, ex centrocampista della, ha parlato ai microfoni del principale quotidiano di Firenze La Nazione, suicontro Koulibaly. Di seguito le parole: "Sinceramente sono disgustato per quello che ho visto a Firenze. Mi ha fatto male vedere una cosa del genere proprio perché conosco bene questa città, ci sono stato tanto, e non ho mai assistito a episodi simili. Chi ha detto quelle cose non è un tifoso della, maun idiota. O due o tre. Poi come si fa a dire certe cose a Koulibaly. Kalidou è come un fratello per me, è una persona speciale. Ha tante qualità, la più bella è che non si ferma a guardare il colore, la religione o altro, per lui contanole persone. Chiunque abbia avuto l'occasione di conoscerlo non può che ...

