Enzo Maresca a rischio esonero: il Parma non ingrana in Serie B (Di martedì 5 ottobre 2021) Un brutto avvio di campionato per il Parma che ha racimolato, in queste prime sette gare di cadetteria, appena nove punti in Serie B. La panchina di Enzo Maresca, ex allenatore della Primavera del Manchester City, inizia a scricchiolare. I ducali arrancano in campo ed il tecnico non sembra avere le idee chiare sul da farsi. L’ex rosanero era stato presentato come un allenatore moderno, con un calcio propositivo, devoto all’attacco e con una chiara ispirazione nei confronti di Pep Guardiola. Adesso la dirigenza parmense, dopo aver investito sul mercato ingenti somme, volge lo sguardo altrove, delusa dalle recenti prestazioni e da una classifica che si fa sempre più complicata. Serie B: Il Parma delude Sono state giocate appena sette giornate di Serie B e già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Un brutto avvio di campionato per ilche ha racimolato, in queste prime sette gare di cadetteria, appena nove punti inB. La panchina di, ex allenatore della Primavera del Manchester City, inizia a scricchiolare. I ducali arrancano in campo ed il tecnico non sembra avere le idee chiare sul da farsi. L’ex rosanero era stato presentato come un allenatore moderno, con un calcio propositivo, devoto all’attacco e con una chiara ispirazione nei confronti di Pep Guardiola. Adesso la dirigenza parmense, dopo aver investito sul mercato ingenti somme, volge lo sguardo altrove, delusa dalle recenti prestazioni e da una classifica che si fa sempre più complicata.B: Ildelude Sono state giocate appena sette giornate diB e già ...

Advertising

zazoomblog : Enzo Maresca a rischio esonero: il Parma non ingrana in Serie B - #Maresca #rischio #esonero: #Parma - giuseppeJ1306 : Pirlo tra i candidati per la panchina del Parma dopo il deludente avvio di stagione della formazione allenata da En… - Enzo_Kick : @scottotweet Un uomo come Catello Maresca può !!! - kapulicasd : @Kyle_J_Krause Ahahahahahahah, Enzo Maresca is best. Ahahahhahahahaha?????? - tomasvideomaker : Non si riesce a vincere neanche sul 2-0.Ha fatto dei cambi assurdi,Enzo Maresca vattene! -