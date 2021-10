Emozionalità e glamour illuminano Parigi

Leggi su panorama

(Di martedì 5 ottobre 2021) Si spengono i riflettori anche sulle passerellene che hanno svelato le collezioni femminili e co-ed per la prossima primavera estate 2022. Nove intensi giorni hanno visto alternarsi ben 97 brand, tra sfilate fisiche, progetti digitali e soluzioni omnichannel. Significativo il fatto che tutte le grandi Maison del lusso (Dries Van Noten e Maison Margiela a parte) abbiano optato per eventi in presenza e, a differenza di Milano, senza riduzione drastica dei partecipanti pur sottostando alle normative Covid. Spazi enormi con allestimenti spettacolari e originali, oppure location all'aria aperta, come per Courrèges o Saint Laurent, tra giardini maestosi e vedute mozzafiato, hanno fatto da cornice a quella che possiamo definire una rinascita estetica, una ritrovata femminilità carica die di seduzione. Non c'è dubbio che nell'eterno conflitto ...