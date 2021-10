Elezioni a Roma, il record di preferenze al consiglio comunale è di Rachele Mussolini. Solo 37 voti per Pippo Franco (Di martedì 5 ottobre 2021) A Roma il record dei voti al consiglio comunale spetta a Rachele Mussolini: con 4.435 rientra all’Assemblea capitolina. Era già stata eletta nel 2016, correndo con la lista civica di Giorgia Meloni: ora ottiene la conferma con Fratelli d’Italia. Nipote del fondatore del fascismo, Rachele è la sorellastra di Alessandra Mussolini: è infatti figlia di Romano e della sua seconda moglie, Carla Maria Puccini. Nella lista di Fdi il secondo posto è di Giovanni Quarzo con 3.385 voti, terza piazza per Francesca Barbato a quota 3.189. Segue il capolista Andrea De Priamo, con 3.002 voti, e Federico Rocca 2.801. Anche questa volta, invece, Pippo Franco fallisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Aildeialspetta a: con 4.435 rientra all’Assemblea capitolina. Era già stata eletta nel 2016, correndo con la lista civica di Giorgia Meloni: ora ottiene la conferma con Fratelli d’Italia. Nipote del fondatore del fascismo,è la sorellastra di Alessandra: è infatti figlia dino e della sua seconda moglie, Carla Maria Puccini. Nella lista di Fdi il secondo posto è di Giovanni Quarzo con 3.385, terza piazza per Francesca Barbato a quota 3.189. Segue il capolista Andrea De Priamo, con 3.002, e Federico Rocca 2.801. Anche questa volta, invece,fallisce ...

