Covid, news. Via libera dell'Ema a terza dose del vaccino per immunodepressi. LIVE (Di martedì 5 ottobre 2021) Via libera del richiamo a immunodepressi e anche alla popolazione tra 18 e 55 anni, ma a distanza di 6 mesi dalla seconda dose. L'Agenzia europea del farmaco, intanto, ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per l'anticorpo monoclonale Regkirona. In Italia sono 1.612 i nuovi contagi a fronte di 122.214 tamponi effettuati. 37 i morti. Tasso di positività all'1.3% Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021) Viadel richiamo ae anche alla popolazione tra 18 e 55 anni, ma a distanza di 6 mesi dalla seconda. L'Agenzia europea del farmaco, intanto, ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per l'anticorpo monoclonale Regkirona. In Italia sono 1.612 i nuovi contagi a fronte di 122.214 tamponi effettuati. 37 i morti. Tasso di positività all'1.3%

Advertising

LaStampa : Brasiliani in cerca cibo fra le carcasse di animali, le foto choc diventano simbolo dell’estrema povertà creata dal… - repubblica : Comunali, a Codogno riconferma netta per Passerini: è il sindaco dell'emergenza Covid [di Luigi Bolognini] - repubblica : Basteranno dieci pillole: le nuove terapie contro il Covid [di Elena Dusi] - SkyTG24 : Covid, news. Via libera dell'Ema a terza dose del vaccino per immunodepressi. LIVE - DilectisG : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 3 OTTOBRE 2021 (ORE 16.30) Ecco l’aggiornamento?? -