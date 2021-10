Carola e Luigi la prima coppia di Amici 2021? L’intimità rovinata

Leggi su ck12

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sonoladi? Lei lo trucca e si avvicina, mavieneda qualcuno. (screenshot video)“Io non lo so, mi intriga ma non so se mi attrae , ma questo non vuol dire che non mi piace”, così appena 24 ore fa parlavaPuddu, la ballerina sarda, riguardo aStrangis, il cantante e arrangiatore a cui si sta pericolosamente avvicinando. Sembrano essere loro ladel talent showdi Maria De Filippi e subito è impossibile non andare con la testa a un’altra. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Pensavo di non sapere l’italiano”, Nunzio è già la star social di ...