Bloodborne 2 e Bloodborne Remake su PS5? ' Bluepoint Games viaggia verso Yharnam'

(Di martedì 5 ottobre 2021) I fan vorrebbero il ritorno dipotrebbe accontentarli, poiché lo studio starebbe lavorando proprio su undiè un titolo arrivato abbastanza presto nella vita di PS4. Sviluppato da FromSoftware, il creatore di Demon's Souls e Dark Souls,ha evoluto il gameplay trovato in questi giochi, enfatizzando il movimento e la mobilità del giocatore e incoraggiando i giocatori a combattere in modo aggressivo piuttosto che difensivo. Prima chevenisse acquisito da PlayStation, il team era già in ottima posizione con Sony, dando nuova vita a molti giochi classici con idi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne Bloodborne

Multiplayer.it

Chissà come reagiranno i giocatori PC di fronte all'eventuale arrivo di The Last of Us Part II :si è infatti dimostrato il gioco più popolare di PlayStation Now , anche a causa dell'...Ci riferiamo alla Presenza della Luna, il vero nemico da affrontare alla fine di, che compare solamente utilizzando i tre cordoni ombelicali per evocarlo prima dello scontro con Gherman, ...Il CEO di Studio Wildman è deceduto e dal profilo Twitter del team arriva la conferma della cancellazione di Panzer Dragoon Voyage Record.Stando a un insider, Bluepoint Games sarebbe al lavoro sul remake di Bloodborne, dopo aver curato quello di Demon's Souls per PS5.. Stando all'insider Colin Moriarty, Bluepoint Games sarebbe al ...