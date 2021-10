Watford, ufficiale Claudio Ranieri: l'ex Chelsea e Leicester torna in Premier (Di lunedì 4 ottobre 2021) Adesso è ufficiale: Claudio Ranieri torna in Premier League. L'allenatore italiano ha firmato un contratto di due anni con il Watford , la società inglese dei Pozzo, che ha diffuso un lungo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Adesso èinLeague. L'allenatore italiano ha firmato un contratto di due anni con il, la società inglese dei Pozzo, che ha diffuso un lungo ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford ?? - calciomercatoit : +++ UFFICIALE! #Ranieri nuovo allenatore del #Watford +++ - gilnar76 : Ranieri torna in panchina: ufficiale l’approdo al Watford #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - ETGazzetta : Ranieri torna in Inghilterra: ora è ufficiale, allenerà il Watford #Premier - firenzeviola_it : UFFICIALE, Ranieri torna in Premier: sì al Watford -