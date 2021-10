Vandalizzata la statua di George Floyd a New York | le telecamere beccano l’imbrattatore – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ladiè stata di nuovoa New. Il busto che rappresenta l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis è stato installato a Union Square, nel cuore di Manahattan, assieme a quelli di Breonna Taylor, anche lei afroamericana e uccisa dalla polizia, e dell’icona dei diritti civili John Lewis. Il vandalo è stato beccato dalle: unmostra un uomo che si avvicina allasu uno skateboard e poi lancia della vernice blu. L’incidente è avvenuto in piena mattina e secondo la polizia in alcune immagini si vede qualcuno che mischia pittura dietro la scultura e poi scappa via. Non è la prima volta che lasubisce atti vandalici. La stessa scultura era stata esposta a Brooklyn per ...