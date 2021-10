Tennis, la corsa di Jannik Sinner alle ATP Finals. I tornei mancanti: sarà volata con Ruud e Hurkacz (Di lunedì 4 ottobre 2021) La sconfitta patita in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Miami potrebbe costare cara a Jannik Sinner in ottica ATP Finals: i 400 punti conquistati dal polacco Hubert Hurkacz in quell’occasione, infatti, al momento spostano gli equilibri proprio in favore di quest’ultimo nella corsa alla qualificazione. Ad oggi i Tennisti aritmeticamente qualificati alle ATP Finals sono quattro: il serbo Novak Djokovi?, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, mentre manca soltanto il beneficio della matematica per il russo Andrey Rublev e per l’azzurro Matteo Berrettini. Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal ha chiuso anzitempo il suo 2021, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) La sconfitta patita in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Miami potrebbe costare cara ain ottica ATP: i 400 punti conquistati dal polacco Hubertin quell’occasione, infatti, al momento spostano gli equilibri proprio in favore di quest’ultimo nellaalla qualificazione. Ad oggi iti aritmeticamente qualificatiATPsono quattro: il serbo Novak Djokovi?, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, mentre manca soltanto il beneficio della matematica per il russo Andrey Rublev e per l’azzurro Matteo Berrettini. Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal ha chiuso anzitempo il suo 2021, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da ...

