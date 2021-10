Sindaco Nardella: “Chiedo scusa a nome di Firenze, no a ignoranza e stupidità” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, prende atto degli episodi di razzismo avvenuti ieri al Franchi, chiedendo personalmente scusa ai giocatori colpiti. Dario Nardella, Sindaco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ildi, Dario, prende atto degli episodi di razzismo avvenuti ieri al Franchi, chiedendo personalmenteai giocatori colpiti. Dario… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

peterkama : Razzismo in Fiorentina-Napoli, il sindaco Nardella: 'A nome di Firenze chiedo scusa' ribadisco: 3 punti di penali… - SRenziano : @stestereste @miacricri @matteorenzi Hai ragione, è stato Sindaco sindaco dal 24 giugno 2009 al 24 marzo 2014, si è… - lightmoon972 : RT @1devilnevercry: @ArmadilliNap Se fossi in Duncan e il sindaco della città non si scusa #nardella immediatamente a nome della cittá, non… - gaiaitaliacom : Cori razzisti contro Napoli e calciatori, Ruotolo e De Giovanni: “Senza aspettare multe, il presidente della Fioren… - 1devilnevercry : @ArmadilliNap Se fossi in Duncan e il sindaco della città non si scusa #nardella immediatamente a nome della cittá,… -