Psg | Mbappé conferma | “ho chiesto di essere ceduto | non volevo rinnovare il contratto”

Il Psg è tornato sulla terra. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Pochettino, vera e propria impresa del Rennes che ha vinto con il risultato di 2-0. Il club di Parigi può contare su tante stelle, ma la squadra dovrà vincere con il gruppo. Mbappé non è riuscito a fare la differenza nell'ultimo match, a tenere banco è sempre il suo futuro. In un'intervista all'emittente francese Rmc Sport, Mbappé ha confermato di voler cambiare maglia: "Ho chiesto di partire, perché dal momento in cui non volevo rinnovare il contratto, volevo che il club avesse un'indennità dal mio trasferimento, così da potersi permettere un sostituto forte. Il PSG mi ha dato tanto, sono sempre stato felice qui in questi quattro anni, e lo sono ancora.

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé Mbappè: 'Volevo andar via e il Psg lo sapeva da luglio' PARIGI (Francia) - La telenovela legata a Mbappé ha tenuto tifosi del Psg e del Real Madrid in sospeso fino all'ultimo giorno di mercato, ma la trattativa tra i due club non ha trovato un punto d'incontro. La stella francese ha preferito non ...

