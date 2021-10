Perché conviene «fare pace» con la pasta (e altri vantaggi sui carboidrati da sapere) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Carboidrati: comfort food o alimenti essenziali di cui non fare a meno? Secondo Ciro Vestita, medico dietologo, già docente in Nutrizione umana e fitoterapia all’Università di Pisa e autore del libro «Viva i carboidrati! Conoscere i grani per fare di pasta e pizze un elisir di salute», Bur Rizzoli, i carboidrati dati dalle farine sono per il nostro organismo un’insostituibile benzina quotidiana. L’importante è saper scegliere quelli nobili e lasciare gli altri per il vizio del weekend «i carboidrati contenuti in dolci o accompagnati da sughi servono per liberare endorfine e fanno bene alla felicità!». Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 ottobre 2021) Carboidrati: comfort food o alimenti essenziali di cui non fare a meno? Secondo Ciro Vestita, medico dietologo, già docente in Nutrizione umana e fitoterapia all’Università di Pisa e autore del libro «Viva i carboidrati! Conoscere i grani per fare di pasta e pizze un elisir di salute», Bur Rizzoli, i carboidrati dati dalle farine sono per il nostro organismo un’insostituibile benzina quotidiana. L’importante è saper scegliere quelli nobili e lasciare gli altri per il vizio del weekend «i carboidrati contenuti in dolci o accompagnati da sughi servono per liberare endorfine e fanno bene alla felicità!».

Advertising

cestlaviemacher : @martina20047130 No, non sarebbe produttivo creare qualcosa tra loro perché il pubblico si schiererebbe dalla parte… - Motor1italia : Promozione Volkswagen T-Cross, perché conviene e perché no - meth_deni : @giorgiopriami @FR4NZLilli @GiuxInter in primis sbaglia perché doveva controllarla con il dx -> palla da una parte,… - R69angelo : @adessobastadai @MinervaMcGrani1 Si è più pericoloso mangiare noci e attenzione conviene andare a comprarle al merc… - Babysarfati : @SoniaCapuana @DaliaRossi @Dina_Mellos Helena ha scrito la stessa cosa che Day sa quello che ha accaduto e ha decis… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché conviene Cambiare vita e guadagnare aprendo una Gelateria: conviene? Dunque conviene fare soldi aprendo una Gelateria? Parrebbe proprio di sì. Vediamo però quale tipo ... perché siamo nell'ordine di qualche centinaio di euro per quanto riguarda il corso professionale ...

Noleggio auto a lungo termine: conviene? Quanto costa? E' comunque opportuno monitorare le società che offrono questa tipologia di noleggio perché spesso applicano condizioni e promozioni molto accattivanti. Restano sempre escluse e rimangono a carico ...

Promozione Ford Puma, perché conviene e perché no Motor1 Italia Dunquefare soldi aprendo una Gelateria? Parrebbe proprio di sì. Vediamo però quale tipo ...siamo nell'ordine di qualche centinaio di euro per quanto riguarda il corso professionale ...E' comunque opportuno monitorare le società che offrono questa tipologia di noleggiospesso applicano condizioni e promozioni molto accattivanti. Restano sempre escluse e rimangono a carico ...