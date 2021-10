Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021 | tutte le previsioni segno per segno e la classifica dei segni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 ottobre 2021)diFox. Eccoci, siamo già a mercoledì e questi primi giorni del mese distanno procedendo, speriamo che tutto stia andando alla grande. Siete curiosi di sapere come andrà l’amore? Cosa ha in serbo per voi il cielo nella sfera professionale e/o in quella lavorativa? Scopriamolo con leriportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologoFox!Ariete, Toro e Gemelli: lediFox perFox Ariete: La Luna è in opposizione, sarebbe meglio avere massima attenzione in amore. Sul lavoro, riceverai tante chiamate per il ...