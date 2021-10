Napoli, Anguissa: «Potete insultarmi, ma sarò sempre orgoglioso di essere un uomo di colore» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il messaggio di Frank Anguissa dopo gli insulti razzisti ricevuti nel corso di Fiorentina-Napoli Anche Frank Anguissa si unisce ai messaggi di Koulibaly e Osimhen, dopo gli insulti razzisti ricevuti nel corso di Fiorentina-Napoli. Il centrocampista camerunese ha scritto un messaggio sui suoi social. «È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone che agiscono così! Per quello che penso una persona può insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono perché so chi sono, so da dove vengo. Sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il messaggio di Frankdopo gli insulti razzisti ricevuti nel corso di Fiorentina-Anche Franksi unisce ai messaggi di Koulibaly e Osimhen, dopo gli insulti razzisti ricevuti nel corso di Fiorentina-. Il centrocampista camerunese ha scritto un messaggio sui suoi social. «È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone che agiscono così! Per quello che penso una persona puòe chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’che sono perché so chi sono, so da dove vengo. Sono undi, sonodi esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

