Meteo, non solo Liguria: il disastro di mercoledì 6 ottobre, chi verrà colpito (Di lunedì 4 ottobre 2021) Meteo da incubo in Liguria, funestata da temporali e bombe d'acqua. Un disastro da record, così come spiegano gli esperti di 3bMeteo. “Spetta ancora alla Liguria il primato di pioggia accumulata nell'arco di solo sei ore. Nel pomeriggio, infatti, la stazione dell'ARPA Liguria, posta nei pressi di Montenotte, nel savonese, ha infatti registrato l'impressionate valore di ben 496 millimetri di pioggia in 6 ore, ossia l'equivalente di quasi 500 litri di acqua per metro quadrato", conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Manuel Mazzoleni E Mazzoleni aggiunge: “Viene così abbattuto il vecchio primato di 472 millimetri registrati nel 25 ottobre del 2011 presso la stazione di Brugnato, sempre nel savonese”. “Si tratta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021)da incubo in, funestata da temporali e bombe d'acqua. Unda record, così come spiegano gli esperti di 3b. “Spetta ancora allail primato di pioggia accumulata nell'arco disei ore. Nel pomeriggio, infatti, la stazione dell'ARPA, posta nei pressi di Montenotte, nel savonese, ha infatti registrato l'impressionate valore di ben 496 millimetri di pioggia in 6 ore, ossia l'equivalente di quasi 500 litri di acqua per metro quadrato", conferma ilrologo di 3b.com Manuel Mazzoleni E Mazzoleni aggiunge: “Viene così abbattuto il vecchio primato di 472 millimetri registrati nel 25del 2011 presso la stazione di Brugnato, sempre nel savonese”. “Si tratta di ...

Advertising

RaiNews : A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative - Asia90847274 : E dopo una settimana in quarantena adesso sono a casa per allerta meteo. Ma ditemelo che non volete farmi andare a scuola neanche quest'anno - gin_ger00 : @salsarosa_0 io che domani non vado a scuola per allerta meteo - _diasre_ : Allerta meteo nella mia zona, quindi non posso uscire. Tutti i social sono in down, la mia serata non ha senso??… - Marthaf95 : @saraaverd Pensavo fosse per il meteo da me! A me non va neanche WhatsApp -