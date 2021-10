Juventus-Milinkovic | un sogno proibito | i bianconeri studiano l’eclatante contropartita

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sergej Milinkovi?-Savi?, altresì noto come il Sergente, si appalesa nuovamente con insistenza nei fervidi sogni della. Il portentoso centrocampista, fidato milite di Maurizio Sarri, sta apponendo la firma su di una stagione che, alla luce degli sfavillanti esordi, si preannuncia superba. Estremamente dotato di tecnica raffinata e ciclopica fisicità, il classe 1995 rappresenterebbe il tassello ideale per suggellare il reparto mediano a disposizione di Massimiliano Allegri. Ciò malgrado, l’esosa valutazione è, evidentemente, il nemico pubblico più pernicioso da cui riguardarsi per la Vecchia Signora. A tal proposito, attenendosi alle indiscrezioni rivelate dai colleghi di calciomercato.com, pare che la società piemontese stia ponderando la possibilità di porre sul proverbiale piatto dell’offerta il cartellino di Weston McKennie, ...

Advertising

zazoomblog : Mercato Juventus il sogno è Milinkovic: pronte sul piatto due contropartite - #Mercato #Juventus #sogno… - giuseppeJ1306 : La Juventus studia il colpaccio a centrocampo: la Lazio richiede 75Mln€ per Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri s… - girpell : la Juventus studia il colpaccio a centrocampo: la Lazio richiede 75Mln€ per Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri s… - nel_pallone : Napoli: #Anguissa / #Koulibaly Inter: #Barella / #Skriniar Roma: #Pellegrini / #Veretout Milan: #Leao /… - marinabeccuti : Torino-Juventus, il confronto delle pagelle di Vanja Milinkovic-Savic -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milinkovic

Calciomercato Lazio: lapunta- Savic in vista di gennaio. Le ultime sul centrocampista serbo Il calciomercato è chiuso ma alcune società già pensano ai colpi per la prossima stagione. Tra queste la ...... Handanovic (Inter); Reina (Lazio); Belec (Salernitana); Zoet (Spezia);- Savic (Torino);... Consigli (Sassuolo); Montipo' (Verona) 1 punto : Terracciano (Fiorentina); Szczesny () ...Ennesimo Derby della Mole che si risolve a favore della Juventus negli ultimi minuti: sono 11 negli ultimi 30 anni in Serie A L’immagine è ben stampata in mente ai tifosi della Juventus: Manuel Locate ...Un gioco propositivo e piacevole, poco affine magari ad una squadra che dovrebbe salvarsi, ma innovativo e per questo degno di attenzione Ma andiamo ad analizzare la situazione nel dettaglio squadra p ...