I BASTARDI DI PIZZOFALCONE | LA GIOIA DI GASSMANN | “VINCIAMO CONTRO TUTTO E TUTTI”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Alessandronon nasconde la soddisfazione per il successo della terza stagione de “Idi”, la serie di Rai1 tratta dagli acclamati romanzi di Maurizio De Giovanni. Un grande cast, le indagini, le vicende personali deie la splendida Napoli, raccontata in tutte le sue sfaccettature. Ieri sera su Rai1 quasi 4 milioni di telespettatori con il 19,13% hanno seguito l’episodio “Rose” con il commissario Palma che è riuscito a far luce su un caso difficile che l’ha visto suo malgrado protagonista. Alla fine è tornata la luce e ipossono concentrarsi su nuovi delitti. Per ora si godono gli ascolti.! Malgrado cambio di giorno per le elezioni, la prima puntata di Fazio, la partita, ritardo di ...

Ascolti Tv 3 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 - dalle 21.36 alle 23.25 - l'episodio de I Bastardi di Pizzofalcone terza stagione ha conquistato una media di 3.994.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale 5 - dalle 21.20 alle 23.47 - la quarta puntata di Scherzi a Parte 2.914.000