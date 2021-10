Giro di Lombardia 2021: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Roglic, Evenepoel e Pogacar! (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalla Roubaix al Lombardia: due Classiche Monumento nel Giro di una settimana, non si poteva chiedere di meglio in questo finale di stagione. Appuntamento sabato con la Classica delle Foglie Morte: da Como a Bergamo, con tutte le sue insidie che renderanno questa corsa durissima. Lo spettacolo sarà unico: al via infatti tutte le stelle dei grandi giri, con Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Tadej Pogacar protagonisti annunciati. Andiamo a scoprire la startlist (in aggiornamento). startlist Giro DI Lombardia 2021 Swiss Racing Academy VOISARD Yannis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux EIKING Odd Christian Bahrain – Victorious MOHORI? Matej Cofidis, Solutions Crédits Movistar Team SOLER ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalla Roubaix al: due Classiche Monumento neldi una settimana, non si poteva chiedere di meglio in questo finale di stagione. Appuntamento sabato con la Classica delle Foglie Morte: da Como a Bergamo, con tutte le sue insidie che renderanno questa corsa durissima. Lo spettacolo sarà unico: al via infatti tutte le stelle dei grandi giri, con Primoz, Remcoe Tadej Pogacar protagonisti annunciati. Andiamo a scoprire la(in aggiornamento).DISwiss Racing Academy VOISARD Yannis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux EIKING Odd Christian Bahrain – Victorious MOHORI? Matej Cofidis, Solutions Crédits Movistar Team SOLER ...

