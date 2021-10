GF Vip: persone bianche che spiegano a persone nere cos’è il razzismo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Grande Fratello non è certamente nuovo alle polemiche, né a diventare il teatro di scene e discorsi poco edificanti, per usare un eufemismo; basti ricordare, solo per citare l’episodio più recente, la squalifica di Fausto Leali nella passata edizione che fu espulso dal reality per aver usato la N-word. A poco sono valse le scuse, le spiegazioni e le giustificazioni, l’atteggiamento del cantante è stato considerato razzista e quindi punito. Mano diversa, invece, è stata usata per una delle concorrenti di quest’anno, Soleil Sorge, che durante una discussione piuttosto accesa si è rivolta a due coinquilini, la showgirl venezuelana Ainett Stephens e il modello egiziano Samy Youssef, riprendendoli per il tono agitato con cui stavano parlando con la frase: “Sembrate scimmie”. Il problema, in tutta sincerità, sta poco nelle intenzioni o non intenzioni razziste della frase, e della ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Grande Fratello non è certamente nuovo alle polemiche, né a diventare il teatro di scene e discorsi poco edificanti, per usare un eufemismo; basti ricordare, solo per citare l’episodio più recente, la squalifica di Fausto Leali nella passata edizione che fu espulso dal reality per aver usato la N-word. A poco sono valse le scuse, le spiegazioni e le giustificazioni, l’atteggiamento del cantante è stato considerato razzista e quindi punito. Mano diversa, invece, è stata usata per una delle concorrenti di quest’anno, Soleil Sorge, che durante una discussione piuttosto accesa si è rivolta a due coinquilini, la showgirl venezuelana Ainett Stephens e il modello egiziano Samy Youssef, riprendendoli per il tono agitato con cui stavano parlando con la frase: “Sembrate scimmie”. Il problema, in tutta sincerità, sta poco nelle intenzioni o non intenzioni razziste della frase, e della ...

