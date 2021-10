Gestione dei rifiuti, è l’ora della svolta (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Gestione dei rifiuti è sicuramente uno dei problemi ambientali più gravi per il nostro Paese. Per individuare la causa dobbiamo guardare al deficit impiantistico. Le regioni del Centro Sud pagano un ritardo storico impressionante ma la transizione ecologica nazionale passa anche da qui. Non dimentichiamo che ogni giorno gli ignari cittadini pagano 120 mila euro di sanzioni conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia europea del 16 luglio 2015 che ha condannato l’Italia per la mancanza di impianti per la Gestione dei rifiuti in Campania. Nel silenzio generale siamo arrivati a più di 280 milioni di euro di multe versate alla Commissione europea. Solo a causa della burocrazia e della lentezza della giustizia europea stiamo evitando casi simili: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ladeiè sicuramente uno dei problemi ambientali più gravi per il nostro Paese. Per individuare la causa dobbiamo guardare al deficit impiantistico. Le regioni del Centro Sud pagano un ritardo storico impressionante ma la transizione ecologica nazionale passa anche da qui. Non dimentichiamo che ogni giorno gli ignari cittadini pagano 120 mila euro di sanzioni conseguenti alla sentenzaCorte di giustizia europea del 16 luglio 2015 che ha condannato l’Italia per la mancanza di impianti per ladeiin Campania. Nel silenzio generale siamo arrivati a più di 280 milioni di euro di multe versate alla Commissione europea. Solo a causaburocrazia elentezzagiustizia europea stiamo evitando casi simili: ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini su #Kessie titolare: 'C'è la gestione della partita che si affronta: cerchiamo di mettere i migliori in ca… - matteosalvinimi : Guadagnava illecitamente su gestione immigrati, 13 anni di condanna al sindaco di sinistra (e candidato in Calabria… - ciropellegrino : Lo ripeto: la condanna per #MimmoLucano, 13 anni (quasi doppio di quanto chiesto dal pm) per presunti illeciti nell… - Frances47226166 : RT @giusnico19511: Roberto Trussardi, avvocato a Bergamo, esprime in questo intervento il suo parere sulla condanna a Mimmo Lucano, già sin… - Manu98609866 : RT @Blowjoint: '...effettuare un'analisi dei costi sociali relativi alla gestione degli utenti affetti da problematiche di dipendenza da so… -