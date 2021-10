Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la terza volta, e più d’uno spera sia quella definitiva, Tyson Fury e Deontay Wilder incrociano i guantoni sul ring. Va in scena alla T-Mobile Arena di Las Vegas il confronto tra il britannico e l’americano per il titolo Mondiale WBC dei pesi massimi, in vista di una riunificazione totale che non si riesce a comprendere quando possa avvenire. Questo a seguito della sconfitta di Anthony Joshua contro Oleksandr Usyk, e l’ucraino sembra avere tutte le carte in regola per poter sostenere bene anche la rivincita e prendersi lui il ruolo che doveva appartenere al britannico. Quella tra Fury e Wilder, invece, è una sfida infinita che doveva esserci già a luglio, ma “The Gypsy King” è risultato positivo al Covid-19. Pertanto il combattimento è stato rimandato, e adesso non ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la terza volta, e più d’uno spera sia quella definitiva, Tysone Deontayincrociano i guantoni sul ring. Va in scena alla T-Mobile Arena di Las Vegas il confronto tra il britannico e l’americano per il titoloWBC dei, in vista di una riunificazione totale che non si riesce a comprendere quando possa avvenire. Questo a seguito della sconfitta di Anthony Joshua contro Oleksandr Usyk, e l’ucraino sembra avere tutte le carte in regola per poter sostenere bene anche la rivincita e prendersi lui il ruolo che doveva appartenere al britannico. Quella tra, invece, è una sfida infinita che doveva esserci già a luglio, ma “The Gypsy King” è risultato positivo al Covid-19. Pertanto il combattimento è stato rimandato, e adesso non ...

