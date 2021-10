Figliuolo: 42,7 mln italiani hanno completato ciclo vaccinale, il 79% degli over 12. LIVE (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Nella prossima settimana si arriverà all'80%" ha aggiunto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo. "Dobbiamo convincere ed informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta", ha detto. Da oggi i medici potranno chiedere le dosi e aprire le prenotazioni per gli over 80 per la doppia iniezione tra antinfluenzale e terza dose di vaccino. Ieri registrati 1.968 casi con 33 vittime e un tasso di positività dell'1% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Nella prossima settimana si arriverà all'80%" ha aggiunto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco. "Dobbiamo convincere ed informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta", ha detto. Da oggi i medici potranno chiedere le dosi e aprire le prenotazioni per gli80 per la doppia iniezione tra antinfluenzale e terza dose di vaccino. Ieri registrati 1.968 casi con 33 vittime e un tasso di positività dell'1%

