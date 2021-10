Feltri: “Milano città ‘fighetta’, non sorprende che vinca uno di finta sinistra come Sala” (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Sala è uno di finta sinistra, ma Milano è una città un po’ fighetta, nostalgica del ’68, vota per la sinistra, soprattutto il centro storico: ma questo lo sapevamo anche prima, non c’è alcuna sorpresa”. E’ il commento di Vittorio Feltri, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia. Il direttore di Libero analizza con l’Adnkronos il risultato elettorale che ha visto vincere come sindaco a Milano il candidato del centrosinistra Beppe Sala. “Quello che ho scritto un mese fa si è verificato puntualmente. E cioè che a Milano avrebbe vinto a mani basse Sala, era scritto nel destino”. Milano, Feltri: “Bene Giorgia Meloni: ha triplicato i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) “è uno di, maè unaun po’ fighetta, nostalgica del ’68, vota per la, soprattutto il centro storico: ma questo lo sapevamo anche prima, non c’è alcuna sorpresa”. E’ il commento di Vittorio, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia. Il direttore di Libero analizza con l’Adnkronos il risultato elettorale che ha visto vinceresindaco ail candidato del centroBeppe. “Quello che ho scritto un mese fa si è verificato puntualmente. E cioè che aavrebbe vinto a mani basse, era scritto nel destino”.: “Bene Giorgia Meloni: ha triplicato i ...

