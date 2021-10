Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano dalle 17.30 di lunedì (Di lunedì 4 ottobre 2021) Whatsapp, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare, in Italia e in alcune parti del mondo, dalle 17.40 circa ore italiane. Il sito downdetector.it, che effettua il monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività, riporta un elevato numero di segnalazioni che interessa i tre servizi di proprietà di Facebook. Su Twitter gli hashtag #Whatsappdown, #Instagramdown e #Facebookdown sono diventati immediatamente trending topic: i tre hashtag in pochi minuti hanno generato un volume di circa 100mila tweet. Sempre su Twitter, su cui in genere si riversano gli utenti quando si manifestano questi disservizi, è scattata la consueta ironia social che sottolinea come il sito di microblogging di Jack Dorsey si riveli puntualmente un ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021)hanno smesso di funzionare, in Italia e in alcune parti del mondo,17.40 circa ore italiane. Il sito downdetector.it, che effettua il monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività, riporta un elevato numero di segnalazioni che interessa i tre servizi di proprietà di. Su Twitter gli hashtag #down, #down e #down sono diventati immediatamente trending topic: i tre hashtag in pochi minuti hanno generato un volume di circa 100mila tweet. Sempre su Twitter, su cui in genere si riversano gli utenti quando si manifestano questi disservizi, è scattata la consueta ironia social che sottolinea come il sito di microblogging di Jack Dorsey si riveli puntualmente un ...

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - Sanjana_Ahad : RT @spnlnv: oggi oltre a me, ci sono anche Instagram, whatsapp e facebook in down LOL #whatsappdown #instagramdown - CordioliMirco : RT @iosonogianmarco: @GiuseppeConteIT conte vai a dire due parole a zuckermberg, whastapp instagram e facebook liberi -