Elezioni comunali 2021, Salvini: "Non critico i candidati, ma sono stati scelti tardi" (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Abbiamo scelto i migliori candidati possibili , non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto di dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta ". Così il leader della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Abbiamo scelto i miglioripossibili , non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto di dice che abbiamo fattonella loro scelta ". Così il leader della ...

