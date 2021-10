Elezioni a Napoli | ecco le proiezioni | Manfredi tra 60 | 9% e 64 | 9% | Maresca è fermo tra 15% e 19%

Advertising

fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - carlosibilia : Gaetano Manfredi è il nuovo Sindaco. Complimenti! Il nuovo laboratorio di Napoli ha ottenuto un ottimo risultato.… - fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - sdegnata : RT @lorepregliasco: Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 66% d… - cdige : RT @lorepregliasco: Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 66% d… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Napoli

Anche asegue le altre grandi città italiane, e per il primo turno delleamministrative ha il dato di affluenza più basso di sempre e si piazza all'ultimo posto tra i ......eccezione Roma e: 48,83% e 47,18%. Affluenza giù anche alle Regionali in Calabria Bassa anche l'affluenza alle Regionali in Calabria ( qui lo spoglio ), anche se in linea con le...Con il dato dei votanti alle Comunali che si attesta al 54,69% questo primo turno delle amministrative fa segnare un record per la bassa partecipazione al voto: in pratica un elettore su due non si è ...Dalle proiezioni ai primi voti scrutinati la percentuale è scesa, ma il candidato governatore del centrodestra è saldamente in testa. Bruni e de Magistris in corsa per la seconda e la terza piazza ...