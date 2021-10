Daniel Craig è l'ultimo e definitivo James Bond? (Di lunedì 4 ottobre 2021) No Time To Die è infine giunto al cinema e, a giudicare dai risultati del box office, pare che l’attesa (lunga 3 anni) dell’ultimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond sia valsa la pena. Inevitabile, quindi, che si accendano le domande sul futuro del franchise. Per Daniel Craig, infatti, Il personaggio non sarà più ripreso da Daniel Craig, ma non è che l'attore sarà l’ultimo James Bond del tutto? La questione è molto più complessa di quel che sembra. Daniel Craig non ha eredi (per ora) Con i suoi 53 anni (avrebbero dovuto essere 52, ma la pandemia ha posticipato l’uscita del film), Daniel Craig è il secondo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) No Time To Die è infine giunto al cinema e, a giudicare dai risultati del box office, pare che l’attesa (lunga 3 anni) dell’film connei panni disia valsa la pena. Inevitabile, quindi, che si accendano le domande sul futuro del franchise. Per, infatti, Il personaggio non sarà più ripreso da, ma non è che l'attore sarà l’del tutto? La questione è molto più complessa di quel che sembra.non ha eredi (per ora) Con i suoi 53 anni (avrebbero dovuto essere 52, ma la pandemia ha posticipato l’uscita del film),è il secondo ...

