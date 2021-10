Buon compleanno Antonio Giora, Laura Gemser, Nicola Rizzoli… (Di martedì 5 ottobre 2021) …Franco Girina, Enrico Bondi, Alberto Bombassei, Gianni Mazza, Renato Serio, Bob Geldof, Marco Civoli, Antonio di Gennaro, Careca, Giuseppe Castiglione, Andrea de Maria, Patrizia Terzoni, Luigi Vitale, Claudia Ferraris, Daniele Ratto, Marco Fossati… Oggi 5 ottobre festeggiano il compleanno: Antonio Giora, dirigente d’azienda; Franco Girina, manager; Carmelo Pujia, politico; Romeo Ricciuti, politico; Giancarlo Rebizzi, ex calciatore; Enrico Bondi, dirigente d’azienda; Beniamino Brocca, pedagogista, politico; Joao Maria Messi, vescovo; Bruno Battisti d’Amario, compositore, chitarrista; Bob Marchese, attore; Grazia Varisco, artista; Silvia Vegetti Finzi, psicologa; Alberto Bombassei, imprenditore; Mario Giuseppe Losano, filosofo; Giuliano Pez, ex calciatore; Nella Anfuso, musicologa, soprano; Patrizio Petrucci, politico; ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) …Franco Girina, Enrico Bondi, Alberto Bombassei, Gianni Mazza, Renato Serio, Bob Geldof, Marco Civoli,di Gennaro, Careca, Giuseppe Castiglione, Andrea de Maria, Patrizia Terzoni, Luigi Vitale, Claudia Ferraris, Daniele Ratto, Marco Fossati… Oggi 5 ottobre festeggiano il, dirigente d’azienda; Franco Girina, manager; Carmelo Pujia, politico; Romeo Ricciuti, politico; Giancarlo Rebizzi, ex calciatore; Enrico Bondi, dirigente d’azienda; Beniamino Brocca, pedagogista, politico; Joao Maria Messi, vescovo; Bruno Battisti d’Amario, compositore, chitarrista; Bob Marchese, attore; Grazia Varisco, artista; Silvia Vegetti Finzi, psicologa; Alberto Bombassei, imprenditore; Mario Giuseppe Losano, filosofo; Giuliano Pez, ex calciatore; Nella Anfuso, musicologa, soprano; Patrizio Petrucci, politico; ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno, Zlatan! ?? @Ibra_official - juventusfc : Con le tue giocate hai deliziato tutto il popolo bianconero! ?? Buon compleanno, Camo! ?? - acmilan : It’s not every day the world completes its orbit around Ibra ?? Happy birthday @Ibra_official! ?? ?? Anche quest’a… - 1Dloveyousomuch : @jeonovart credo proprio sia meglio dire nostre :') a questo punto navighiamoci su, prendiamo una barca e arriviamo… - salvoblackandw1 : @melabluu carme non riesco a farti gli auguri su whatsapp quindi tantissimi auguri di buon compleanno di cuore <3 -