Aurora Ramazzotti, è davvero finita con Goffredo Cerza? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Aurora Ramazzotti, show girl, conduttrice e figlia della ex coppia Eros-Michelle Hunziker, racconta la verità sulla sua vita sentimentale. Aurora Ramazzotti (instagram)La bella Aurora ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sul suo privato. In un percorso di vita, fin qui mai agevole, per lo scomodo ruolo di “figlia di”, la primogenita del cantante, si confessa e racconta tutta la verità sulla sua relazione sentimentale. La 24enne è legata, ormai da tre anni, con Goffredo Cerza. Un amore solido, un rapporto intenso, approvato da ambedue i suoi genitori, con il ragazzo che negli ultimi tempi è entrato anche nelle grazie di Eros e Michelle. Aurora è cresciuta, non è più la bambina che tutti conoscevano, ha acquisito maturità ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 ottobre 2021), show girl, conduttrice e figlia della ex coppia Eros-Michelle Hunziker, racconta la verità sulla sua vita sentimentale.(instagram)La bellaha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sul suo privato. In un percorso di vita, fin qui mai agevole, per lo scomodo ruolo di “figlia di”, la primogenita del cantante, si confessa e racconta tutta la verità sulla sua relazione sentimentale. La 24enne è legata, ormai da tre anni, con. Un amore solido, un rapporto intenso, approvato da ambedue i suoi genitori, con il ragazzo che negli ultimi tempi è entrato anche nelle grazie di Eros e Michelle.è cresciuta, non è più la bambina che tutti conoscevano, ha acquisito maturità ...

Advertising

ROBADADONNE : Tutto pronto per la prima puntata di #MisteryLand con @therealauroraR e @bravoAlvin ?? - chestanchitaa : Ultimo Twitt per dire che sto vedevo mystery land con aurora ramazzotti addio - Bercy50731299 : #likeoppini #tzvip @therealauroraR AURORA RAMAZZOTTI ORA SU ITALIA 1 CON ALVIN 'MISTERY LAND' - zazoomblog : Cinque cose che (forse) non sapete su Aurora Ramazzotti - #Cinque #(forse) #sapete #Aurora - khattyx : @D4v1de21 @therealauroraR È bella, brava, simpatica ironica e capace. Si è anche figlia di ma senza 'quid' non vai… -