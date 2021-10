Amministrative | incognita ballottaggi | su alleanza Pd-M5S pesa nodo Raggi** 2

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) - Nel Movimento, intanto, si iniziano a fare i conti: "E' inutile nasconderlo: sul futuro della coalizione con il Pd - ragiona un deputato - influirà anche la nostra posizione sui". Anche se nei gruppi parlamentari c'è chi avanza dubbi sulla convenienza della coalizione con i dem: "E' un'sbilanciata - tuona un eletto lombardo in chat - loro sono Batman e noi Robin". La prima apertura di peso all'ipotesi di un sostegno M5S a Gualtieri, nella Capitale, arriva da Roberta Lombardi, storica rivale di Raggi. "Aspettiamo i risultati finali. Ma vorrei sottolineare che in questi anni il M5S è maturato e non ha paura del confronto, con nessuno", risponde all'Adnkronos l'assessora alla Transizione ecologica nella Regione Lazio, componente della giunta giallorossa di Nicola Zingaretti. Il M5S appoggerà l'ex ministro dell'Economia? ...

il candidato sindaco del centrosinistra Jamil Sadegholvaad è in vantaggio su quello di centrodestra Enzo Ceccarelli è ancora incognita sul ballottaggio Roma: testa a testa per il ballottaggio. Il centrosinistra vince nelle città al voto per le amministrative. A Milano, Napoli e Bologna vincono al primo turno Sala (57,4%), Manfredi (63%) e Lepore, il ballottaggio è ancora un'incognita.