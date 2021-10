Amministrative 2021, il Centrosinistra sorride ma è fuga dalle urne: un elettore su due non ha votato (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Centrosinistra può sorridere dopo questo primo turno delle elezioni Amministrative 2021. Paga lo scotto delle divisioni interne e di candidati sbagliati il Centrodestra. Ma il 45% degli aventi diritto ha disertato le urne: è questo il ‘partito’ più massiccio. Elezioni, i vincitori certi Le elezioni comunali dell’era Covid danno nelle grandi città alcuni vincitori certi. Tutti di Centrosinistra e nessuno di Centrodestra. A Milano incassa il bis Sala, a Napoli fa il pieno Manfredi, e a Bologna vola Lepore, nelle ultime due città nell’inedita alleanza Pd-M5S. Ed è proprio il partito democratico che dopo il cambio in corsa Zingaretti-Letta alla segreteria sembra quasi risorgere dalle sue ceneri. Stando alle proiezioni è il primo partito in molte città e assiste alla ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilpuòre dopo questo primo turno delle elezioni. Paga lo scotto delle divisioni interne e di candidati sbagliati il Centrodestra. Ma il 45% degli aventi diritto ha disertato le: è questo il ‘partito’ più massiccio. Elezioni, i vincitori certi Le elezioni comunali dell’era Covid danno nelle grandi città alcuni vincitori certi. Tutti die nessuno di Centrodestra. A Milano incassa il bis Sala, a Napoli fa il pieno Manfredi, e a Bologna vola Lepore, nelle ultime due città nell’inedita alleanza Pd-M5S. Ed è proprio il partito democratico che dopo il cambio in corsa Zingaretti-Letta alla segreteria sembra quasi risorgeresue ceneri. Stando alle proiezioni è il primo partito in molte città e assiste alla ...

