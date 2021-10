Amici 21, casetta sporca e in disordine: quattro allievi a rischio. I dettagli (Di lunedì 4 ottobre 2021) GLI allievi DI Amici 21 SONO NEI GUAI: ECCO COS’È ACCADUTO Nella casetta di Amici 21 c’è il caos e così accade l’inaspettato. Ecco cos’è accaduto nella puntata del daytime andata in onda il 4 ottobre alle ore 16.10 su Canale 5. LEGGI ANCHE Amici 21, una sfida dopo l’altra: la terza puntata è ricca di sorprese Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata della domenica, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Dall’ultima puntata della domenica, è cambiato nuovamente l’assetto della ventunesima edizione di Amici. Al momento questa è la formazione della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) GLIDI21 SONO NEI GUAI: ECCO COS’È ACCADUTO Nelladi21 c’è il caos e così accade l’inaspettato. Ecco cos’è accaduto nella puntata del daytime andata in onda il 4 ottobre alle ore 16.10 su Canale 5. LEGGI ANCHE21, una sfida dopo l’altra: la terza puntata è ricca di sorprese Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita ine le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata della domenica, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Dall’ultima puntata della domenica, è cambiato nuovamente l’assetto della ventunesima edizione di. Al momento questa è la formazione della ...

